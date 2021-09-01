我駐德代表謝志偉日前發文，把這次民間採購BNT疫苗比喻為大隊接力，形容民間企業不過是「第四棒」，大家卻把負責前面三棒的政府「當空氣」；對此，前立委孫大千痛批，民進黨根本就稱不上空氣，明明就是毒氣！

孫大千今(1)日在臉書發文指出，民間團體採購BNT進行捐贈根本就是一場和時間競賽的100公尺障礙賽，台灣當時正處於第一波本土疫情的風暴當中，疫苗到貨率和疫苗覆蓋率都低到不像話，民間團體為了扛起政府失職失能的後果，在一個多月的時間內就完成了任務。在全力衝刺的過程中，還要應付一個又一個由民進黨政府所設下的障礙。

事實上，民進黨政府和民間團體一直是處在兩個不同的比賽之中。孫大千認為，處處卡疫苗的民進黨在這次的採買過程中，簡直就是毒氣般的存在！並奉勸謝志偉，有這麼多時間編故事來收割搶功，不如坦白告訴台灣人民，究竟那位半路殺出來，導致東洋採購破局的程咬金究竟是誰吧！