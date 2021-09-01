花蓮明義國小防疫消毒門，全身進入班級前能全身消毒。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚今早特地前往明義國小視察學童入校情況。（羅亦晽攝）

不開放家長入校，明義國小學童家長也在校門口，依依不捨地看著孩子背影入校。（羅亦晽攝）

今天是全國高中級以下學校開學首日，花蓮各校園已睽違3個月，在上午7點多見到學生相繼踏入校園的畫面，由於家長不能進入學校，大批國小一年級新生家長也隔著學校大門，憂心地不斷叮囑孩子隨時佩戴口罩、勤洗手及聽從師長的話，看著老師陪同孩子進入班級的背影後，才安心離去。

明義國小是花蓮縣內學生數最多的學校，全校1344人，今年小一新生則有212位，上午7點許，學校警衛與師長們均戰戰兢兢在門口迎接學童們，待他們與家長道別後，引導列隊走過防疫消毒門，學生全身消毒後，再一一由走廊上設置的體溫感測儀量測體溫，確認無恙，才能進入自己的班級。

由於不開放家長入校，明義國小在開學前已開放校園，採分流的方式，在班導師的帶領下，讓小一新生及家長認識學校，了解班級位置，不過今天校門口，仍有不少小一新生的父母在門口不斷叮嚀孩子「口罩不要隨意拿下」、「勤洗手」、「多喝水」、「有任何問題要隨時請教老師」等，並依依不捨地看著孩子背影入校，才能安心離去。

小一新生家長呂先生坦言，雖然昨天有先到學校參訪，老師也很細心帶我們認識環境，不過還是很擔心孩子能不能適應新的環境，憂心防疫措施是否完善。

另名小一新生家長劉小姐對於孩子今天回到學校的心情，是既緊張又擔心，她說，花蓮上周突然湧入大批觀光人潮，每個人防疫措施不一定會做好，加上教室是密閉空間，擔心多少都還是會有，不過開學是必要，好在昨天有和孩子一同認識環境，看見學校入校的安排，有比較安心一點。

縣長徐榛蔚今也特地前往明義國小視察學童入校情況，感謝家長會贈送消毒門，作為孩子進到學校的第一道防線，她也相信各學校的校長會因地制宜做到做完善的防疫措施，同時也已備齊隔板。

另，目前縣內高中級以下師長在8月已陸續完成疫苗接種，徐表示，針對才藝班、社團老師等未接種者，縣府已造冊，待中央核可，會陸續安排接種，期間亦會提供免費快篩服務。