女網友說，最後男友的胸部也被胸罩勒出痕跡，男友回到家中還拿出衣物狂塞進內衣裡，笑說「這樣才對嘛」。（翻攝自Dcard）

1名胸部D罩杯的女網友日前因打賭贏了，要求男友穿上她的胸罩外出一整天，事後PO出男友的「巨乳照」，笑說一路上確實吸引不少路人側目，而男友因身材壯碩，回到家後胸部還被勒出1條明顯痕跡；其他網友則留言說「男友戴上口罩，會不會有人以為是女女戀」、「乍看以為是男友的胸肌」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她先前與男友打賭贏了，因此要求男友履行承諾、須穿上她的胸罩外出約會一整天，包括坐公車、逛街等，只見男友輕薄的T恤裡可以看見明顯的隆起，男友說沿路都不敢看路人的眼睛，深怕被誤認為怪人，而一路上也發生不少笑料，像是餐廳老闆娘對男友說「帥哥」，讓男友一度性別錯亂地問「所以我是帥哥嗎？」

1名胸部D罩杯的女網友日前因打賭贏了，要求男友穿上她的胸罩外出一整天，事後PO出男友的「巨乳照」，笑說一路上確實吸引不少路人側目。（翻攝自Dcard）

該女網友說，回家路上男友在樓下還巧遇房東太太，讓男友崩潰地說你看，都是你害的啦」，最後男友的胸部也被胸罩勒出痕跡，男友回到家中還拿出衣物狂塞進內衣裡，笑說「這樣才對嘛」，她也在文章中附上男友的「巨乳」照，笑翻眾人。

其他網友則留言說，「說到做到真的猛，太佩服你男友了」、「還好戴口罩，看不出是誰」、「哈哈看完了已按愛心，想知道是哪一件內衣」、「會不會下次他就穿妳的內褲了啊」、「搞不好會有人以為你們是女女戀？」「其實沒認真看可能會以為是胸肌哈哈」、「說到做到的男生真的很棒欸」、「看男友的勒痕感覺原po是有料女子」。