不少家長在接送小孩上學時，還不斷叮嚀要勤洗手、口罩戴好。（黃婉婷攝）

為消化大量人潮，校方也在門口設置熱感應儀，學生必須魚貫排成兩排。（黃婉婷攝）

「老師早安！」睽違106天，台北市總算迎來疫後首個開學日，松山區大校敦化國中一早就出現返校人潮，校方更在門口安排旗隊迎賓，待學生進入校後再分成兩列，通過熱感應儀這關才能進教室，沒把口罩戴好的學生還會被老師叫住，提醒再三後才放行，不少家長也在旁不斷叮嚀，要孩子默念勤洗手、戴口罩等口訣。

為迎接全校2000多名學生，不到7點導護人員就站定位，忙著替家長疏導停車路線，引導國一新生進入學校，同時也笑著和同學們道聲早，畢竟這句問候足足等了3個月。有家長難掩興奮之情，特地為甫上國中的兒子拍照留念，臨走前還大聲疾呼「寶貝加油，別緊張！」

國二家長黃先生說，對於校方的防疫作為他很放心，相信北市都有嚴加整備，自己也有提醒孩子做好衛生管理，因為自我防護才是重中之重，另名媽媽則說，目前疫情控制的還行，小孩在上補習班時也對相關措施非常習慣，不擔心會出現適應困難的情況。

敦化國中3年級王同學表示，上學的樂趣是可和同學見面，和視訊上課的感覺差很多，因此她相對期待這次開學。另名國一新生張同學則認為，暑假放太久真的很膩，進入新校園的心情很興奮，相信會是很棒的學期。

早早站在校門口迎接同學的敦化國中學務主任李彥志說，校方有在事前寄送動線表給家長，並要求學生在家要先量體溫，入校後也要經過體溫感測儀這關，若有學生身體異常也有健康通報機制。此外，無論是一般教室還是專科教室，也都有做好座位實名制，讓老師有所掌握。

敦化國中校長周婉琦坦言，由於學校學生數較多，因此開學對教師來說著實是場硬仗，前幾周也為此開了無數會議，畢竟新冠肺炎症狀不如SARS般明顯，即使是學生下課後會去的合作社，也早已設立多條動線分流，教室內也備有清潔隔板的次氯酸水，隨時讓校園環境保持整潔。