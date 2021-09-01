因應新冠肺炎疫情趨緩，各級學校已做好準備迎接開學首日，防疫工作仍為當前重點，學生入校時將由學校進行測量額溫，為避免學童在校門口排隊秩序產生混亂，林口警分局亦編排專責警力並結合導護志工，於轄內9所小學校門口及周遭路口執行「護童專案」勤務，以確保學童安全。

開學首日學童回歸久違校園，林口警防疫護童超前部署。(林口分局提供)

開學首日學童回歸久違校園，林口警防疫護童超前部署。(林口分局提供)

開學首日學校除落實防疫措施，家長接送學童的車潮絡繹，然因事前部署得宜，雖然車多人多，確也井然有序，為此，林口警分局長陳忠龍也親赴校園視察周遭交通狀況，並表示警方已編排專責警力加強上學、放學時段校門口的學童安全維護，亦針對家長接送區及周邊重要路口規劃交通疏導勤務，確保交通順暢。

另林口警也呼籲目前仍是為新冠肺炎防疫期間，也律定執勤同仁務必確實配戴口罩，注意手部清潔，以降低學童感染風險，亦籲請家長確實配合市府「二級防護」、「家長不入校接送」之措施，以確保學童安全，杜絕防疫破口。