秘魯官員說，一輛巴士今天清晨從一處懸崖墜落，造成32名乘客死亡，其中包括兩名兒童，另有20多人受傷。這是秘魯4天來第3起釀成多人死傷的交通意外。

法新社報導，這場意外發生在秘魯首都利馬以東約60公里處的新中央高速公路（Carretera Central）一段狹窄道路上。

警長賽凡泰斯（Cesar Cervantes）說：「不幸的是，現在有32人喪命。」警方說，死者包括一名6歲男童與一名3歲女童。

警察局在推特推文說，正在進行搜救，以尋找可能存活的生還者與罹難者遺體。

賽凡泰斯說，今天的車禍是因「粗心大意」所致，還說這輛載有63名乘客的巴士當時以「高速」行駛。

倖存者說，車子撞上岩石，接著墜入200公尺深的深谷。

在秘魯，由於駕駛超速、道路維護不善、缺乏路標與交通安全環境不佳等因素，道路事故司空見慣。

8月29日，有兩艘船隻在亞馬遜河上相撞，造成22人死亡，失聯人數不明。

再兩天前，另一輛巴士在秘魯東南部墜入深谷，造成17人罹難。