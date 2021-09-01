45歲大陸女星趙薇當年以電視劇《還珠格格》小燕子一角紅遍華人圈，日前卻驚爆遭官方封殺，相關影視作品被下架，連微博超話都消失，目前下落不明。最近有風聲指出趙薇已被國際刑警以紅色通緝令通緝，掀起陸網熱議，但純屬烏龍傳聞。

趙薇26日一夕人間蒸發，主演的《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等作品全遭除名、下架，趙薇的微博超話也被刪除，驚爆遭列為劣跡藝人名單，但官媒和趙薇本人都沒有出面說明，令外界霧裡看花，她的行蹤也眾說紛紜，微博日前瘋傳趙薇被當通緝犯，遭國際刑警以紅色通緝令通緝，由於這是全球性質，無論逃到哪個國家都徒勞無功。

不過，有網友到國際刑警組織的官方網站查詢，不管用趙薇、英文名字「Vicki Zhao」或羅馬拼音「Zhao Wei」去搜，都沒有找到趙薇被通緝的證據，《中時新聞網》也上該網站詳細搜索，無論key中文或是英文名字，趙薇確實沒有在名單中，遭通緝的傳聞極有可能只是惡作劇。

趙薇並沒有被國際刑警通緝。（圖／微博）

事實上，趙薇在事情爆發後，曾在社群平台疑洩漏蹤跡，29日上傳三張照片，分別是放在書架上的布偶、樹上的果子以及晴天下的一棵樹木，她寫下：「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」，有網友留言：「書架上有一本《最好的時光》，配合圖片文字風味更佳」，意外釣出趙薇回應：「北京初秋，最佳閱讀時間，大自然是魔術師」，似乎間接透露自己跟父母現在在北京，語氣中沒有一絲慌亂，看起來不像在跑路，不過一個小時後，趙薇無預警地刪除該篇貼文。有眼尖的網友發現，趙薇的IG自介多了「哈哈哈」三字，挑起部分陸網友的怒火，質疑是否在挑釁，但實際的意義仍令人摸不著頭緒。