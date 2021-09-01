民間採購到BNT疫苗，駐德代表謝志偉不滿政府被當空氣，形容採購像是接力賽，前三棒都是政府，臨時補一人進來，卻都是第四棒有功？國民黨主席候選人江啟臣今天表示，民進黨政府應該是障礙賽中的「障礙」，不是跑者。

江啟臣說，在整個BNT疫苗採購過程中，他看到在跑道上的跑者，是那些民間採購團體，民間採購團體是奮力地在跑「障礙賽」，而蔡政府就是障礙賽中的「障礙」。

此外，即將來台的200萬劑BNT疫苗，其中約80萬劑開放給1至10類對象，被質疑怎麼又是給第二類官員來打？江啟臣說，蔡總統帶頭打高端，結果官員沒人跟進，接種高端比例超低，「擋BNT的是政府，搶BNT的是官員」。

至於綠營指控第二類中，藍營四縣市造冊人數就佔第二類地方官員總數的72％，江啟臣則回應，「因為國民黨執政縣市多啊」，他強調，這又回到疫苗不夠的問題，政府採購疫苗不足，才造成疫苗亂象，搶打、打不到、第二劑不知道在哪，這種說法就是標準甩鍋在野黨而已。

立法院今天是立委報到日，江啟臣今天9點完成報到，他表示，「新會期是戰鬥會期」，過去這屆立法院都籠罩在疫情當中，遺憾守了一整年的防疫在今年五月爆發，人民苦不堪言，新會期會嚴加把關，檢討防疫過程的問題，監督紓困預算運用。