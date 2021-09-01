立法院新會期今（1）日報到，預計9月中下旬開議，國民黨主席江啟臣表示，新的會期就是一個戰鬥的會期，對於各項預算、法案都會更嚴格把關；至於疫苗施打亂象，他認為，歸根究柢就是疫苗不足，而民進黨卻要甩鍋給在野黨，且先前政府擋BNT，現在搶打的居然是官員。

過去三個會期，江啟臣說，一直都籠罩在疫情當中，所以國會很多法案、預算都跟防疫有關，但令人遺憾的是，去年守了一整年，今年5月疫情大爆發，經歷過兩、三個月的三級警戒，人民生活其實苦不堪言，所以新會期會嚴加把關，對於政府所有法案跟預算，包括過去疫情爆發原因、檢討和改進及紓困預算的運用，以及接下來政府要發振興券的預算審查、下年度公務預算審查等等，都是監督重點。至於國民黨是否會杯葛紓困預算，江啟臣尊重黨團意見跟決定。

媒體問道，昨日民進黨立委蔡易餘在臉書指稱，第二類人數暴增，國民黨縣市首長施打的人數較多。對此，江啟臣表示，「國民黨執政縣市當然比較多啊」，但整件事情可以看出民進黨就是要甩鍋疫苗不足的責任，如果疫苗足夠，就不會爆出疫苗施打亂象；而好不容易BNT進來了，綠營又開始搶功，又是一個選票的考量來決定誰能施打疫苗，這是標準甩鍋給在野黨的做法。

江啟臣也提到，總統蔡英文都帶頭施打高端了，但官員施打高端的比例好像不高，不到3%，他呼籲，蔡總統要不要出來跟所有官員精神喊話一下？且之前擋BNT的是政府，現在搶打的居然是官員，真的是情何以堪，因此認為蔡總統有必要出來說明。