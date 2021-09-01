據《日本放送協會》(NHK)1日報導，日本真子公主目前正與男友小室圭商議婚禮事宜，預計2021年底前舉行婚禮；不過，由於日本目前新冠肺炎疫情仍在延燒，宮內廳傾向不舉行結婚儀式，創下日本皇室戰後首次不辦婚禮的例子。

NHK指出，真子公主與小室有望在美國紐約的1家律師事務所覓得工作，也因此兩人可能在年底前完婚，之後便離開皇室、移居美國，展開新生活。2021年5月，小室圭畢業於美國紐約福特漢姆大學法學院，並於7月在紐約參加律師考試。考試結果將於今年12月中旬公布。目前小室圭人還在紐約。

另一方面，由於日本疫情仍未見好轉，宮內廳考慮跳過傳統皇室的婚禮儀式，包括向天皇與皇后告別等等，都將不會舉行。消息人士指出，日本皇室的女成員在沒有舉行相關儀式下便出嫁，實屬非常罕見情況。

真子公主與小室圭訂婚於2017年9月。然而，之後日本媒體一再爆料小室的媽媽與前未婚婦傳出金錢糾紛，甚至還牽扯到小室圭的教育費用，讓小倆口婚禮計畫延宕2年多。

2020年11月，真子與小室首次在婚禮延期後吐露兩人內心感受，強調「婚姻是兩人展開共同生活的必要選擇」；2021年4月，小室圭更發表聲明「決心與公主喜結連理」，兩人感情毫無生變」。