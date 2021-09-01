駐德代表謝志偉昨日（8月31日）拋出，民間買BNT是「第四棒接力說」，稱台灣政府去年8月起對採購BNT疫苗的貢獻，痛批沒腦的人才會把功勞都歸給第四棒，此言引發藍營強烈反感，國民黨台北市議員羅智強今就表示，買BNT確實本是一場接力賽，第一到第四棒的選手都該是政府派出來，但民進黨卻狂抹黑BNT與相關人士，如今見民間有功又出來搶，讓他不禁想問：「難道在民進黨當高官，一定得這麼無恥嗎？」

謝志偉昨日在臉書發文表示，四百公尺接力賽跑到終點，四名選手每人跑完一百公尺交給下一棒，直到終點，怎麼會只有第四棒有功？但就是有沒腦的人會說：「所有功勞都是第四棒的。」謝強調，台灣政府從去年8月到今年1月，和德國BNT採購疫苗就是四百公尺前三棒。

謝志偉言論一出，引發各界熱議與不少藍營人士反感。羅智強今日（1）在臉書回嗆，買B N T本來是一場接力賽，從第一棒到第四棒本來都該是政府派出來的，但無良的民進黨從頭到尾就一直罵BNT是一場爛比賽、抹黑BNT，認為不值得派人參賽，任何人想要為台灣人民參賽，還會被扣上帽子。

羅智強指出，BNT這場接力賽民進黨不但不跑，還不斷擋人家跑，包括遠東集團董事長徐旭東、工商協進會、各地方政府，多少單位想買國際認證的疫苗民進黨全都擋；最後是民間看不下去把第一到第四棒接下來自己跑，民進黨見其獲得了滿堂彩已經擋不了了，就把臉一變跳出來說，第一棒到第三棒都是民進黨政府跑的，「難道在民進黨當高官，一定得這麼無恥嗎？」