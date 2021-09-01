全球新冠疫情持續嚴峻，美國8月30日新增確診個案高達25萬人，且多數為Delta病毒，新北市長侯友宜表示，Delta傳播力遠超過Alpha病毒，不管是集中檢疫所醫療量能或是防疫作為，要參酌世界各地作法與戰略，海島型國家用什麼方式有效，衛生單位要及早做好因應。

衛生局長陳潤秋表示，全球新冠疫情第三波仍在高峰，有些區域持續提升，其中美國每日新增個案數全球第一，8月30日新增25萬例，其中兒童族群佔很大比例，從每周新增3萬上升到18萬例。

另外日本目前也在高峰，比前一波高峰高出3倍，近1周日增確診逾2萬3000例；韓國近1周日增確診逾1700例，由於Delta變異株於全國擴散、度假人員返回、中小學開學等因素，疫情恐再升溫，韓國當局已加強首都圈防疫等級第4級、非首都圈第3級措施，並延長至9月5日。

而澳洲新南威爾斯州近期單日新增確診逾900例，持續創新高，新增死亡數仍處低點，另多數重症病例為未接種疫苗者。

侯友宜說，病毒快速傳播，台灣要嚴正以待，最近境外移入個案基因定序都是Delta病毒居多，不能不小心，目前防疫警戒二級，全國疫情非常穩定，但面對Delta病毒，不管未來集中檢疫所的醫療量能，還有防疫作為，要參酌全世界的新方法。

侯友宜說，除了新科技的遠距醫療虛擬病房，還有沒有相關科技能做好病毒防疫，衛生局相關單位要及早準備。