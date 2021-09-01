通膨急升引發貨幣政策可能轉向的不安情緒，周二歐洲股市由紅翻黑，但強勁的季報和看好經濟復甦的樂觀情緒仍帶動歐股8月上漲近2%。

周二收盤，泛歐STOXX 600指數小跌0.4%，但月線連續第7個月收高，創下2013年以來維持最長的連漲升勢。

歐洲主要股市在盤中由升轉跌，因最新公布的數據顯示8月通膨飆升至10年新高，若再進一步走升恐將挑戰歐洲央行對物價上漲的溫和立場。

歐元區8月調和消費者物價指數（HICP）初值較去年同期上揚3%，超出經濟學家預估的年漲2.7%，亦遠超出歐洲央行設定之2%目標。

其他數據顯示德國8月失業率跌幅超出預期。

奧地利央行總裁Robert Holzmann呼籲歐洲央行開始縮減購債規模，亦給市場帶來些許緊張情緒。

對歐洲央行縮表的擔憂，以及一些月底的賣壓，使歐洲股市從歷史高點附近回落。

類股方面，在季報題材帶動下，科技股指數8月累計上漲6%，表現最佳。全球新冠疫情升高，亦促使投資人轉向在這場大流行病期間最具韌性的產業。

基礎資源類股8月累計下跌4.2%，表現最疲弱，劇烈波動的金屬價格迫使投資人出走，儘管今年來表現良好。

旅遊休閒股周二下跌0.7%，此前歐盟各國政府同意將美國從安全旅行名單中剔除。

個股方面，荷蘭科技業投資公司Prosus NV股價上漲6.4%，該公司宣布將以47億美元收購印度支付平台BillDesk。

主要市場方面，英股富時100指數周二收跌0.4%，德國DAX指數跌0.33%，法國CAC 40指數跌0.11%，義大利富時MIB指數微跌0.06%，西班牙IBEX 35指數跌0.24%。

分析師預期，在強勁的業績支撐下，歐洲股市到今年底仍可望守在當前的歷史高點附近，但對美國將收緊貨幣政策、德國大選和中國整肅產業的擔憂，將使漲幅受抑。