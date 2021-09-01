需求疑慮，周二美國原油期貨回跌1%；受到颶風艾達導致美國墨西哥灣沿岸煉廠關閉，引發投資人擔心停電及洪水災害，將同步削減煉油廠的原油需求，令終場油價回跌；分析師表示，由於產能恢復的時間仍然未知，因此若後續產量恢復速度高於煉油廠需求，亦將形成庫存壓力。

然而，石油輸出國組織(OPEC)及盟國組成的(OPEC+)，是否在12月底前增加供應40萬桶/日的計劃也存在變數，故限制了油價跌幅。消息人士指出，儘管有來自美國政府的壓力，但OPEC+也可能會維持原先計劃不變；其中美國原油跌幅1%，倫敦原油跌幅0.6%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.71美元，報每桶68.50美元；10月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.13美元；10月RBOB汽油跌0.17美元，報每加侖2.14美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.42美元，報每桶72.99美元。(商品行情網)