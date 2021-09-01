「醫師，上星期我媽媽被檢查出來有乳癌，所以我也想做個檢查。」門診時，經常有患者會很狐疑：「我還想問，為什麼我媽說她都沒有什麼不舒服，卻是得了癌症呢？一般人得乳癌，會怎樣的不舒服呢？」

雖然我們接下來會看看一些值得注意的乳癌症狀，但想先請大家了解，同樣是乳癌，不同患者會出現不同的症狀，而且許多患者不會注意到乳癌症狀。甚至，乳癌可能是毫無症狀的。

因此，只靠「我有沒有症狀」來決定要不要檢查乳房，是比較危險的；面對乳房疾患，建議30歲以上的女性要養成一年做一次乳房超音波篩檢的習慣，到了45歲以上後，每兩年還要加做一次乳房攝影篩檢。當有做定期篩檢時，比較能在乳癌發展的早期就發現乳癌，患者很可能還在乳癌零期或一期。當等到出現症狀才去就醫檢查的話，萬一被確診為乳癌，常常已經是乳癌第二期以上囉。

●可能代表乳癌的症狀

□ 摸到乳房有新的硬塊感

□ 摸到腋下有新的硬塊感

□ 之前沒有乳頭下陷，但乳頭突然變凹了

□ 乳頭出現不像乳汁的分泌物

□ 乳房部分腫脹

□ 乳房皮膚凹陷

□ 乳房或乳頭乳暈處的皮膚發紅

□ 乳房痛

□ 乳房形狀變化

(圖/照護線上提供)

請先別緊張，雖然即使有這些症狀，也不代表一定是乳癌造成的，但注意到這些狀況時，最好盡快就醫檢查，確定是否有問題。請繼續看下面的解說。

●務必注意：乳房硬塊感

最要注意的乳癌症狀，就是「硬塊感」，而不是「痛」。這個真的很重要！臨床上患者只要乳房一痛，絕對會想就醫。但摸到硬塊時，卻會因為「這硬塊又不會痛」而放著不檢查，直到硬塊變大，乳癌變嚴重才就醫。請注意，絕多數的乳癌腫塊都不會痛，而是以硬塊表現。假使發現乳房或腋下有「不曾消失的硬塊感」，即使月經結束了硬塊感仍然在，務必要趕緊面對。

(圖/照護線上提供)

每個人擔心的硬塊感大小差異可能會很大，有的位在皮膚表層，像米粒般極小的一點；也有人是覺得一整團乳頭下方都是過硬的腫塊。所以，許多讀者會想問的是：「硬塊就是不正常嗎？」不是的。這些於乳房摸到的硬塊，可以是正常狀況，也可能是脂肪瘤、皮下囊腫、纖維囊腫、纖維腺瘤、葉狀瘤等良性腫瘤，但也有是乳癌的機會。

更多人的疑慮是：「究竟什麼是硬塊感？」或「我這樣程度的硬，算正常嗎？」嗯，其實沒有什麼是「典型的乳房」，乳房由乳腺組織、脂肪組織、纖維架構等組成，本來就不會全部都很軟，本來摸起來就不是很平均、很均質的感覺。而且隨著年齡和月經週期的變換，乳房的觸感也會有變化，以下是乳房觸感會特別有變化的時間點：

○月經來之前

在女性月經來之前，常覺得胸部變比較腫，也有疼痛感。由於乳房裡有些液體蓄積，摸起來可能會有些硬硬的感覺。這時候摸到硬塊可以先觀察一下，萬一等到月經結束後，這個硬塊感卻持續都沒有消失，就需要趕快就醫檢查。

○懷孕的時候

懷孕也是許多女性會覺得乳房硬硬的時候，因為這時能分泌乳汁的乳腺組織正在增生，因此會出現腫脹及硬塊感。

○哺乳的時候

哺乳時最常見的乳房硬塊感是由於乳汁淤積，甚至已經造成乳腺炎等感染問題。當乳房硬塊伴隨著發燒與乳房局部紅腫熱痛，就要擔心是乳腺炎。但如果這個硬塊感是新跑出來的，不會痛，幾天後也沒有消失不見，最好還是就醫檢查，確定是否為乳囊腫或乳癌等非感染的問題。

○更年期附近

在接近更年期的這個階段，女性體內荷爾蒙濃度變動大，常常會覺得乳房痛，即使不是快到月經週期的時候，也會覺得乳房痛，或覺得乳房有一塊塊硬硬的感覺。

所以，女性是否會覺得乳房硬，與在經期的哪個階段，是不是月經快來了，是否曾經懷孕哺乳過，最近是變胖還是變瘦，是否有在服用某些藥物等狀況都有關係。若月經結束後硬塊感仍在，或已經停經，最好及早就醫檢查乳房硬塊。因為，最常見的乳癌症狀，就是乳房或腋下的硬塊！

(圖/照護線上提供)

●其他異常的乳房狀況

除了硬塊之外，有些狀況也值得注意。首先是擠擠看乳頭，是否會出現分泌物。如果有乳頭分泌物，要注意是兩側乳頭都有，還是單側；顏色是怎樣的，是血色的、咖啡色的、清清如水的嗎？還是跟乳汁很像，白白的；然而，分泌物的量又如何呢？是不用擠就會自行流出來？還是要擠很久很大力，才出來一些些？

提供這些資訊都能帶來醫師評估乳頭分泌物是否為異常的一些線索。簡單來說，若兩側乳頭多個孔洞都出現如乳汁般的白色分泌物，比較不會是乳癌引起的；但單側乳房的單個孔洞出現太過清澈，清清如水的分泌物，或血色、咖啡色的分泌物，就比較需要擔心。

另外，也要注意乳頭皮膚的狀況，單純的皮膚癢常與乳頭乳暈濕疹有關，但若有紅疹、脫皮、苔癬化的變化，或覺得過去乳頭是凸出來的，現在突然凹陷下去，最好就診讓醫師檢視。

當然，最後還是要提醒，如果年紀超過三十歲，想了解自己乳房的狀況，最好養成一年一次定期超音波檢查的習慣。萬一在超音波檢查時發現異常的情形，醫師會建議加做乳房攝影或切片檢查，確定是否為乳癌。