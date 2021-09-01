塔利班挨家挨戶忙處決

美軍周一晚撤離阿富汗後，遠方傳來的恐怖槍聲似乎證實，隨著塔利班控制首都喀布爾，他們正在「挨家挨戶處決」的報導。

據福斯新聞（Fox News）8月31日報導，一位曾和美國人合作的阿富汗人提供了大約在美國軍機最後離開喀布爾時的錄音。他說，從當時的聲音聽來，塔利班成員間有衝突，當時不斷傳來槍聲，他不知道要怎麼離開。

美國總統拜登並沒有否認，在喀布爾的美國官員提供了塔利班一份名單，其中列出了美國公民，綠卡持有人和阿富汗盟友。而他們之所以這麼做，是為了要讓塔利班放行，讓他們能到機場。不過，據說這令美軍官員火大。

一名五角大廈官員告訴《政治》（Politico）新聞網，基本上塔利班把名單裡的阿富汗人全都列入殺戮清單。一位曾擔任美國高級軍官的阿富汗翻譯上周三說，塔利班已避開媒體關注的喀布爾，在各省公開處決美國盟友。他說，由於目前許多媒體仍在關注喀布爾情勢，因此塔利班還沒真正幹出甚麼壞事，但在鎂光燈照不到的其他省分，他們已公開處決阿富汗人。

From senior US source: house-to-house executions in Kabul following US mil departure. There are no words for what this administration has done to all of us - Afghan and American. pic.twitter.com/KzbLALKxGy — Lara Logan (@laralogan) August 30 2021

此外，拜登似乎並沒有信守在8月31日撤軍期限後，仍要讓部分美軍留守阿富汗，直到每一個美國人都撤離的諾言。美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）周一晚坦承，「我們並沒有撤出每一個我們想撤離的人」。