今天是疫情後的開學日，新竹市長林智堅（右三）特別到香山國小了解入學狀況，他並親自致贈防疫物資。（陳育賢攝）

今天是疫情後的開學日，新竹市長林智堅特別到香山國小了解入學狀況。（陳育賢攝）

今天是疫情後的開學日，新竹市長林智堅特別到香山國小了解入學狀況，他並親自致贈防疫物資，再到教室協助小學生組合用餐隔板，他說，市府已加強落實開學各項防疫工作，完成公立國中小及高中67所校園消毒，另BNT疫苗部分，已開始造冊預作準備。

林智堅今天上午7點20分到香山國小了解開學日的各項防疫措施與學生入學狀況，他表示，學生歷經最長暑假、睽違105天後重返校園， 為此市府已啟動開學防疫三部曲，包括「打疫苗、補用品、停課高標準」。

目前高中職以下（含幼兒園）正式教師在開學14天前疫苗施打率達99.2％，全體教職員（含行政、警衛廚工等）超過97％；盤整相關防疫物資、配送至各校，已整備完成；採高標準停課措施，若學校有1人確診全校即停課14天。

另在今天開學日之前，已完成公立國中小與高中67所校園環境消毒，也要求各校開學後持續定期消毒，包含教室環境1天清消2次，校園環境1周1次大消毒，並落實各項防疫物資整備。

此外，針對中央流行疫情指揮中心宣布，BNT疫苗開放12至17歲民眾施打，竹市國高中生計有3萬4431人，將提前造冊，並採取事先發放意願書，另依照中央指示規畫接種方案。