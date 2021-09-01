大批家長送小孩上學。（王揚傑攝）

開學首日，各轄區警分局執行護童勤務。（王揚傑攝）

家長目送小孩進校門。（王揚傑攝）

新北市教育局長張明文（左二）關心開學首日上學狀況。（王揚傑攝）

小一新生依偎媽媽懷抱，不捨得進校門。（王揚傑攝）

受新冠疫情影響自5月中起停課，隨疫情趨緩，今（1）日順利開學，上午各國小校門湧現大批送小孩上學的家長，新北市教育局長張明文一早也到板橋區海山國小關心開學日上學狀況。有家長表示「終於可以鬆一口氣」，也有家長還是擔心防疫會有漏洞，學生則說「能看到同學很開心」。

至於今年小一新生的家長不能入校，有些小朋友依依不捨依偎媽媽懷抱，家長和老師不停幫小孩加油打氣，最終小朋友還是鼓起勇氣走進校園，家長凝望孩子邁出成長的步伐，直到背影消失在視線才遲遲離開。

小一新生家長郭女士說，她最擔心的是才剛開學，一切都還沒上軌道，如果因為疫情的關係再停課，對學生和家長會影響很大；至於學校的防疫措施，每個家長解讀不同，她也蠻擔心會有一些沒注意到防疫漏洞。

張明文表示，今天新北市有超過400所學校、超過40萬以上的學生回到校園，各國小都有安排專人引導、分批分流入班，不僅落實防疫工作，也讓家長安心、新生開心。家長最關心的教師接種疫苗情況，新北市已經有高達95％以上的教師施打疫苗，未施打疫苗的教師也都需提出首次入校服務前3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，讓孩子能安心在校學習。

海山國小校長林瑞昌表示，開學前已分3天安排小一新生家長分流帶孩子到校認識班級及環境，各班教師和家長也已建立班級群組，做好相關聯繫。今天也特地安排小一新生9點到校，與其他同學分流，但有些家長因工作緣故，仍提早送小孩到校，學校也有安排專人照顧。