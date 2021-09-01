「台灣第一名媛」孫芸芸擁有精緻五官和火辣身材，保養得宜根本看不出已經43歲，近日她在社群網站曬出一段日常影片，穿著連身褲裝的她，一轉身背部全裸，好身材讓網友都看呆。

孫芸芸近日PO出一段影片，寫下：「工作照拍超快，結束嘍。」影片中她穿著深V連身褲裝，微露酥胸和香肩，四肢更是纖細，最令人驚豔的是，一轉身背部全裸，露出大片春光，辣度直接破表，帥氣和性感兼具，相當亮眼，才上傳不到1天，就累積超過19萬人觀看。

孫芸芸背部全裸。(圖／翻攝自IG)

網友見狀都大讚「這個背女生都流鼻血」、「不科學啦」，連陶喆老婆江佩蓉也直呼：「太辣了」、郭台銘老婆曾馨瑩誇「性感女神」，還有朋友開玩笑說她穿反了，她也搞笑回覆「還是你示範穿正面，想看」。

孫芸芸和微風集團董事長廖鎮漢婚後育有一對兒女，保養得宜的她，以凍齡美貌著稱，火辣身材更是看不出年紀，而她的好基因也遺傳給孩子，大女兒廖思惟(Trinity)不僅擁有高顏值和脫俗氣質，還有姣好身材，幾乎神複製孫芸芸，讓她亮相後就受到外界高度關注，即便不是演藝圈明星，社群媒體仍吸引一票死忠粉絲追蹤。