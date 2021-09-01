針對國民黨遭質疑，疫情爆發綠營槍掉滿地，但國民黨卻未扶搖直上，國民黨智庫副執行長黃心華今天表示，據內部民調發現，78％民眾在疫情爆發後沒有改變支持傾向，民眾黨支持者藍綠各半且最搖擺，另一般民眾對國民黨的觀感分歧，但藍營支持者認為國民黨監督力道偏軟，他認為，或許培養更多不同類型的「議題領航人」來分工，將能符合多數民眾偏好的最佳聯集。

黃心華說，透過連續兩個月的民調發現，當問到「國民黨的表現太激進、太軟弱或剛剛好」，結果的相對比例是6（太激進）：5（太軟弱）：4（剛好）：4（無意見），顯示一般民眾的觀感仍有些分歧；另外，當問到「國民黨的表現是否理性」，則同樣正、反各佔約四成。

黃心華表示，但若問「國民黨支持者」，國民黨哪裡最需要改善？則有相對多數的國民黨支持者認為國民黨「監督的力道太軟弱」，佔國民黨支持者25％，其次是「大致良好不需改進」，佔國民黨支持者的10.5％。

他指出，也就是說，針對國民黨的問政風格是否理性、是否太激進，一般民眾可能看法分歧；但對於國民黨支持者來說，卻有相對多數的人覺得國民黨偏軟弱。這其實是一個滿弔詭的狀況，因為國民黨要「更強硬」才能對支持者交代，但也要「更理性」，才能囊括更多光譜的認同。

他認為，或許，基於「實際調查、實際會議記錄、實際評比數據、實際試驗結果等有所本的論述，來進行更強烈的問政批判」，或者培養更多不同類型的「議題領航人」來分工，將會是能夠符合多數民眾或多元民眾偏好的最佳聯集。

至於民眾黨，黃心華說，根據智庫7月下旬民調，問到「在疫情爆發後，是否有因為各政黨的表現而改變支持傾向？」，結果有78％民眾表示並沒有改變政黨支持傾向。

他表示，至於那些有改變民眾則跑到民眾黨，約佔比大約4.3％，但即便如此，民眾黨的總體支持度大約是10.7％，這也是民眾黨近期首度突破二位數，但這數字並未超過上次大選的民眾黨政黨票板塊，因此坊間有其他民調刻意強調民眾黨的支持度大飆升，恐怕有誇大之嫌。

他提到，該份民調中，也對於受訪者過去幾次選舉的投票意向做了調查，從近幾次選舉的政黨支持傾向變化來看，民進黨的支持者黏著度最高，而民眾黨的支持者最會「搖擺」。