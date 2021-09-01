女星趙薇上月底驚傳因被列為劣跡藝人，作品遭下架除名，微博超話也消失，目前下落不明，事實上在這波活動中，大陸主持人高曉松也被波及，據知他微博一夜間被要求改名、取消官方認證資格，過去發文也被刪光，今(1日)陸媒更報導他突然從阿里音樂離職，不知主因。

51歲高曉松過去不僅是《奇葩說》主持人，也是音樂人、導演、作家，他2015年以「引進人才」為理由，入主阿里音樂擔任董事、法定代理人，當時他曬出員工證，證實以筆名「矮大緊」加入公司，去年10月網上傳出他卸任阿里巴巴音樂科技有限公司董事、法定代理人，當時工作人員透露，是「正常的公司高管任職調整」，而高曉松則說：「早在2016年就已經卸任阿里音樂董事長，可自己不會離開阿里，還會為阿里文娛的國外業務出謀劃策」。

高曉松曾是阿里音樂董事。（圖／翻攝自高曉松微博）

據《新浪娛樂》報導，高曉松今傳出從阿里正式離職，求證阿里大文娛公司，對方回應並不清楚，不承認也不否認高曉松辭職，而他近日除了被傳微博取消身分認證，名稱從「高曉松」改為「曉松」，簡介則是「靜思」，旗下公益圖書館「北京曉書館」也傳出從8月28日起暫時閉館，重新開館時間不確定，而分館「杭州曉書館」則是正常開放。

中國歷史研究院列出高曉松7宗罪名。（圖／翻攝自中國歷史研究院微博）

外界盛傳，高曉松成為趙薇第二的原因也和馬雲有關，隸屬於中國社會科學院的「中國歷史研究院」微博還發長文列了高曉松的七宗罪，包括洗白歷史人物何應欽、蔣介石、說「九一八」事變因張學良而起、參拜靖國神社，為日本軍國主義招魂、詆毀歷史人物鄭成功、熱心「歌頌」美國和印度、誣衊解放軍等，而高曉松本人目前刪光微博，暫無對此公開回應。