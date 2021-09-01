大馬美女鋼琴家李元玲(Cathryn Li)被封為「鋼琴女神」，她不但才華洋溢，更時常在社群平台大秀自己的魔鬼身材，然而日前她卻無預警宣布封胸，藉此來測試粉絲的忠誠度，雖然封胸，李元玲仍誠意十足，曬出渾圓翹臀，火辣尺度再度引起注目。

李元玲日前IG曬出一張辣照，只見她身穿白色小可愛和牛仔熱褲，跨坐在機車上，頭髮撥到同一側，露出整片結實美背，牛仔熱褲因為坐下縮到腿根，還洩出了白嫩屁股蛋，緊身的穿搭更是讓她的S曲線一覽無遺，纖細螞蟻腰讓粉絲都看傻眼。

另一張，李元玲抱著吉他，俏皮地對鏡頭比勝利手勢，一雙大長腿十分吸睛，她也在內文中搞笑說道，她要騎小綿羊機車和彈吉他，貼文一出，立刻引來6.7萬人按讚，粉絲們狂殺整排愛心，紛紛激動直呼，「好想坐後面」、「正面好可愛，背後超sexy」、「想給妳載」、「無辜的臉，魔鬼般身材」、「妳這英姿颯爽的背影，絕美…無敵」。

事實上，李元玲一直以來爭議不斷，先是在直播節目上遭網友挑釁暴走，受不了輿論壓力鬧輕生，又傳出她染上新冠肺炎的消息，所幸經過休養後已經痊癒，日前她更是突然宣告封胸，表示會「穿的布越來越多」，以測試粉絲的忠誠度，儘管不露豐滿上圍，李元玲的火辣程度仍然不減。