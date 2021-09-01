BNT疫苗首批90萬劑疫苗預定今晚抵台，在正國會和英系立委疾呼下，疫情指揮中心轉彎，讓18-22歲青年可優先登記接種。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆痛批朝令夕改、輕諾寡信、不負責任的政府，「應公開道歉，請求人民原諒」。

游盈隆指出，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天下午宣佈，「即將抵達的BNT疫苗除了保留給12-17歲施打外，改由18-22歲優先施打」，可以想見，聽到這消息的人會有多意外、多錯愕、多憤怒，尤其那滿懷期待、剛登記完成的341萬BNT國民。「這樣公平嗎？符合正義原則嗎？」

他認為，這個決策，是疫情指揮中心自去年一月成立以來所做「最愚蠢、最粗糙、最令人氣憤、足以走上街頭抗爭的決策之一」。蔡政府如此公然自毀承諾、失信於民，把人民當白癡，當猴子耍，已經是一個反覆無常、信用破產的政府。台灣人民沒亂，反而政府在製造混亂。

游盈隆痛批，而今而後，還有誰會相信這個朝令夕改、輕諾寡信的政府？並呼籲蔡英文總統和蘇貞昌院長應該立即公開道歉，指揮官陳時中應承認錯誤，自請處分。