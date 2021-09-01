9／1國小開學日 中市警六分局與布偶娃娃守護學童

9月1日為國小開學日，台中市警察局第六分局啟動「護童專案」，分局長蔡元戎率領員警及志工團向學童宣導「過馬路時記得走斑馬線」，還特別向送孫子來上學的阿公、阿嬤宣導「夜間清晨外出時著亮衣」，小朋友開學日，還有警察布偶娃娃親切打招呼，許多第一天入學小一新生，臉上緊張的表情也笑顏逐開。
警察局第六分局開學日規畫專責警力，於轄內國小編排護童勤務加強交通疏導，蔡元戎與治安、交安及婦幼宣導團前往西屯區惠來國小，和校長謝秀娟迎接學童上學。
員警向學童宣導「過馬路時記得走斑馬線」、「反毒反詐騙」、「婦幼保護專線113」等觀念，並舉辦有獎徵答活動，贈送警六分局客製化口罩及警察布偶娃娃，小朋友收到禮物直呼好開心。
發放宣導品時，見有許多阿公、阿嬤牽著孫子來上學，也向高齡者宣導「夜間清晨外出時著亮衣」、「行人路權」等觀念，提升學童及家長交通安全意識進而增加用路安全。
蔡元戎表示，警方除了交通執法也注重交通宣導，雙管齊下有效防制交通事故，且交通安全觀念要從小培養，達成向下扎根，讓學童行的安全，快樂上學安全回家。
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