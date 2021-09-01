鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)宣布與中國大陸規模最大鋁合金材料生產基地之一的創新金屬科技公司簽約，雙方將展開策略結盟，承諾將發揮所長，共同建造鋁製金屬產業燈塔工廠標竿，致力新能源車「減重」商機。

據合作協議內容，雙方將全面展開精密金屬轉型升級，聚焦綠色燈塔工廠、鋁原料產業鏈及綠色供應鏈等方面合作。將利用雙方市場資源，在鋁材料的循環經濟及碳中和技術相關領域，積極探索更多應用於新興商品契機。

全球減碳要求日趨嚴格、新能源車快速成長，許多車廠已將「汽車輕量化」作為技術開發重要目標。鋁合金及加工部品擁有高強度、抗變形程度佳、易表面處理、良好加工成形性及高回收率等特性，成為輕量化的關鍵與理想材料之一，國際汽車大廠開始逐步增加使用。

創新金屬科技公司是中國大陸規模最大的輕質鋁合金材料生產與研發基地之一，生產經營的鋁合金棒材、型材、板材、鋁杆和線纜等產品，廣泛應用於交通運輸、工業產品、電子電力產品、建築、裝飾等領域，致力於開拓高附加價值、輕量化鋁製品市場。

出席策略結盟簽約儀式的工業富聯執行長鄭弘孟表示，創新集團深耕鋁製金屬加工領域近20年，成就令人矚目，此次雙方強強聯合，更利於雙方積極主動推動各項合作落地生根，為未來發展奠定堅實基礎。

創新集團董事長崔立新表示，工業富聯擁有首批入選世界經濟論壇（WEF）的燈塔工廠技術，為推動產業轉型升級提供寶貴經驗。希望創新金屬在工業富聯的大力支持下，能早日實現燈塔工廠。