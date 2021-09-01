1.勤美(1532)：昨三大法人大舉買超計402張，激勵盤初股價漲逾4%。

2.智伸科(4551)：今年營運正向，但股價跌多，近日外資賣超縮手，今股價彈升逾3.5%，躍過5日線。

3.大國鋼(8415)：外資連3日買超，昨更擴大買超2938張，激勵早盤股價續漲逾4%。

4.貿聯-KY(3665)：三大需求強，Q2三率三升，股價反應利多，開盤後拉高近半根漲停板。

5.飛宏(2457)：訂單能見度佳，外資連2日買超，高檔整理結束，盤初勁揚3%突破本波高點。

6.立德(3058)：開發自動化機械車位充電系統被看好，外資進場支持，今早逆勢走揚逾3%。

7.雙鴻(3324)：樂看2022營收、毛利率齊成長，股價修正結束，大漲逾8%，近收復股災失土。

8.潤隆(1808)：今年營收可望衝破百億元，未來3年表現無虞，58元形成有力支撐，多方開攻拚6字頭。

9.矽力-KY(6415)：H1每股賺逾27元，締新猷，早盤強漲逾4%，觸及4205元之歷史新高價。

10.威鋒電子(6756)：客戶下單動能積極，股價續漲逾8%。

11.智原(3035)：漲價題材，H2動能可期，晨盤反彈漲近5%，重返百元。

12.聯發科(2454)：市占連四季贏高通，上半年EPS名列前茅，早盤走揚漲逾2%。

13.中航(2612)：雙題材激勵H2業績看俏，惟BDI指數下跌2.4%，股價下滑3.5%。

14.富邦金(2881)：正式入主日盛金，外資連4日買超，惟早盤漲多拉回。

15.國票金(2889)：法說報喜，前7月EPS 0.97元，早盤彈漲1.5%。

16.大眾控(3701)：次集團三希科技跨進航太供應鏈，早盤拉出第2根漲停。

17.麗臺(2465)：受惠顯卡、電競需求，早盤多頭進駐、觸及漲停。

18.華榮(1608)：Q3營收估贏去年同期，外資昨回補千張，早盤放量漲逾2%、挑戰季線。

19.生華科(6492)：新冠新藥二期臨床通過美DMC審查，今聞訊跳漲7%，攻克季線與半年線。

20.龍燈-KY(4141)：Q2轉盈EPS逾1元，激勵早盤放量彈漲半根停板。

21.玉晶光(3406)：買盤點火拉抬，早盤快攻大漲7.5%，一舉收復500元、月線與半年線。

22.佳凌(4976)：積極擴產，新產能明年到位，營運添柴火，早盤挾量攻頂，收復月線。

23.新鉅科(3630)：近期股價回測40元低檔，早盤吸引買盤承接，股價強攻漲停，重返月線。

24.中美實(4702)：獲買盤敲進，晨盤急攻漲停，一舉攻克季線與半年線。

(編輯整理：李慧蘭)