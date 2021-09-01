一名女子與蘇姓前男友日前前往瑞芳拜訪友人，未料兩人在車內突然起口角，蘇男盛怒下，持一把模擬手槍用槍柄猛敲前女友頭部，接著下車逃逸，女方立刻報警，員警到場後，判斷蘇男應該還在現場附近，經過地毯式搜索，果然在一處公寓樓梯間內，逮捕躲藏在內的蘇男，經帶回車上搜索，一併起出模擬槍和改造槍各1把及毒品等證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。

蘇姓男子與前女友口角，在車內持槍柄猛敲她頭躲公寓樓梯間落網。(戴志揚翻攝)

新北市政府警察局瑞芳分局於8月30日接獲110通報發生男女糾紛，警方到場後僅陳姓女子在場。陳女表示其與蘇姓前男友本來要來瑞芳拜訪友人，卻在車上發生口角爭吵，蘇嫌竟持槍以槍柄敲打被害人頭部後隨即下車離去。

蘇姓男子與前女友口角，在車內持槍柄猛敲她頭躲公寓樓梯間落網，員警在車內搜出手槍及毒品。(戴志揚翻攝)

警方判斷時間短暫，蘇男應未走遠，鍥而不捨仔細訪查周遭民眾，察知該男子疑逃逸至案發地隔壁公寓，警方旋即封閉該出入口並逐層清查，至二樓時忽然聽到樓上傳樓來慌亂腳步聲，立即飛奔上樓果然在三樓樓梯間查獲蘇姓犯嫌。

蘇嫌本想藏匿於公寓內躲避盤查，孰知竟成甕中之鱉遭警方逮個正著，並於蘇嫌所使用自小客車上發現手槍2把(改造槍1把、模擬槍1把)、子彈1發、彈匣1個等證物，全案依槍砲彈藥管制條例移請臺灣基隆地方檢察署偵辦。

瑞芳分局強調，轄區治安不容挑戰，對暴力犯罪絕不手軟，肅槍是更是治安維護重點工作，分局將持續強化查緝非法槍械力道，針對改造槍械及持有槍械等不法行為，持續展現強勢掃蕩作為，積極查緝非法槍械，並向上溯源，以淨化轄內治安，保障民眾生命財產安全。