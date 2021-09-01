今年7月6日高姓護理師在臉書提醒長輩，如何到官方網站預約打疫苗，沒想到台北市警方竟約談她，截取部分內容「疾管署已經發現系統有bug」「這是異常狀況」，指控她散布「謠言」，違反社會秩序維護法，台北地方法院認定高女沒有違法，裁定不罰。可抗告。

台北市警察局中正第二分局移送指控，高女在7月6日中午在臉書張貼「補充：以下是1922的回復：1.今天開放的是金馬澎試營運，疾管署已經發現系統有bug，讓其他地區的民眾預約成功，這是異常狀況。」的不實訊息，影響公共安寧、散佈謠言。

高女接受警方詢問時表示，確實有張貼這些訊息，但否認有何違序行為，她說轉傳這些文字，目的在向長輩宣導，內容是從手機上貼上去的。

北院認為，高女在訊息內同時表明「疾管署正在討論，今天已預約成功的，是當做虛擬預約，或是把這些全部取消，等正式可以預約再做一次」「疾管署提醒，即便今天非金馬澎的民眾預約成功，在正式預約開始時，還是需要與1922確定是否已預約的登記仍然有效」

法官指出，高女全部的貼文內容及附上預約平台及預約方式的照片，可認定她主要在於使人知悉預約平台可以預約登記施打意願，並以照片詳述如何登記預約，已足以認定她張貼這些貼文時，並無危害社會秩序安寧的真實惡意。

法官表示，高女雖為護理師，但一般基層護理師，並無何直接管道可以即時查證並擔保這些內容的真實性，不能只因政府事後的澄清訊息，就當然認定她張貼被移送內容時，有散佈謠言的真實惡意。

法官說，高女貼文及照片，除附有官網的網址1922.gov.tw可供閱讀者自行點選查證外，也有溫馨以照片提醒如何至官方網站預約的方法，自不致於使閱覽上述貼文的不特定多數人當然產生畏懼或恐慌。

北院認定，警方不全部觀察上述的貼文內容，只選擇性的把移送的臉書截圖內容作為「謠言」，並以政府事後的澄清訊息作為佐證，明顯與社會秩序維護法成立要件不符合，裁定對高女不罰。可抗告。