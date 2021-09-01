美國網球公開賽已正式開戰，這次雖然有幾位好手退出，但整體陣容仍相當強悍，男子部份球王喬柯維奇(Novak Djokovic)力拼今年度的「全滿貫」，英國名將莫瑞(Andy Murray)則希望能上演強勢回歸戲碼，因為他在東奧退出了男單賽事，非常可惜，女子部份則有我國好手謝淑薇參戰，稍早也傳出好消息。

美網目前正在美國紐約開戰，謝淑薇也是本屆我國唯一從會內賽打起的選手，他首輪比賽對上美籍華裔選手劉婧文，以6：1、6：4快速獲勝，成功晉級次輪比賽，值得一提的是這也是謝淑薇生涯第五度闖進64強，有望突破歷年來戰績。

謝淑薇目前世界排名第81，過去4度在美網進軍64強，可惜都在第二戰敗北，所以若這次能贏球進入32強，將是她個人生涯最佳紀錄。而在首輪的這場比賽她面對世界排名100的劉婧文，她發揮相當強勢，首盤比賽形成1：1後就連下5局拿下。

次盤比賽幾度差點被對手破發，不過身經百戰的她還是率先取得5：4聽牌優勢，最後以6：4拿下，最後直落二橫掃對手晉級，可說是秋風掃落葉。另外謝淑薇還要與比利時好手梅丹絲(Elise Mertens)搭檔女雙，她們是本次美網頭號種子，謝淑薇先前在溫網拿下女雙冠軍，這次要趁氣勢火熱再下一城。

接著謝淑薇對手將是穆丘娃(Karolina Muchova)和托摩(Sara Sorribes Tormo)之間的勝者，而最新消息也在稍早出爐，托摩以6：2、7：6(7：3)擊敗穆丘娃，所以謝淑薇將正面碰上托摩，目前他的世界排名來到65，而她曾在本屆東京奧運首輪擊敗球后巴蒂(Ashleigh Barty)，是個難纏的對手。