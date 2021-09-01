新竹1名孫姓男子飼養黃色米克斯犬「布丁」，該犬在前年2月未繫繩下在外遊蕩，在衝出1處路口與1名王姓女子騎乘的機車發生碰撞，王女當場倒地頭破血流、送醫後不治；孫男在法庭上堅稱肇事犬並非「布丁」，但警方在王女機車底盤發現1根DNA與「布丁」一致的毛髮，確認為「布丁」肇事，法院判孫男過失致死8個月徒刑。可上訴。

判決書指出，孫姓男子在新竹的住處飼養1隻名為「布丁」的黃色犬，該黃犬在前年2月8日在未繫繩、無人看顧的情況下在外頭遊蕩，而王姓女子當時騎機車在香山區牛埔路上，突然遭到該黃犬從右方竄出，她因剎車不及人車倒地，當場頭破血流，經送醫搶救後仍不治身亡，王女的丈夫因此提告孫姓男子。

孫男在法庭上辯稱當天肇事的犬並非「布丁」，也否認當天有放任布丁在外遊走；不過法管勘驗孫男住處附近路口監視器畫面，發現案發當天有1隻與「布丁」相同毛色、戴紅色頸圈的犬隻與王女發生擦撞，該黃狗後腿有與機車輪胎及車身碰觸導致車禍，事後該犬跑向孫男住處那一側，消失於畫面中

而警方在前年2月17日於王女騎乘的機車車底盤右側蒐證得1根棕色毛髮，並採集「布丁」的唾液後進行DNA比對發現吻合，法官因此認定肇事的犬的確為「布丁」，認為孫男本應善盡監管義務、疏於注意，始終否認犯行、無賠償意願，犯後態度不佳，最後依過失致死罪判刑8月。