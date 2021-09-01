卸下智庫副董事長的連勝文日前接受本報專訪時強調，國民黨主席應續推動連胡會「五項共同願景」，重啟國共論壇、海峽論壇。對此，國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中完全認同，但他質疑，對手朱立倫、江啟臣「親美遠中」，及對九二共識的看法，讓北京對國共論壇已無多大期望，即使舉辦，也將是各說各話，沒有多大實質意義。

張亞中表示，2004年是國民黨氣勢最低迷之際，前總統陳水扁又把兩岸搞到兵兇戰危，隔年，連勝文的父親、國民黨前主席連戰大膽的破冰之旅，把兩岸關係從危急緊張邊拉了回來，也為未來國民黨2008年的勝選奠定基礎。

張亞中說，目前兩岸關係又再次陷入困境與危機，而兩岸的情勢與2004年又更為不同。2004年時，美國與大陸關係尚稱良好，而目前雙方處於高度對抗，台灣已被民進黨捲入美陸對抗的地理前沿。更令人憂心的是，在民進黨的操弄下，兩岸的敵意已從高層政治深入到民間社會。

張亞中提到，他主張國共論壇、海峽論壇應該續辦，但是由國民黨的兩岸立場已有變化，「國共論壇」已多年未辦，目前朱立倫、江啟臣兩人的「親美遠中」政策，對「九二共識」的看法，也使得北京對「國共論壇」已無多大期望，也無多大興趣。

張亞中指出，朱、江兩人的大陸政策立場，使得連胡五項願景的「結束敵對狀態，簽署兩岸和平協議」幾乎沒有任何實現的可能，更別說強化了，「國共論壇」即使會舉辦，也將是各說各話，沒有多大實質意義；至於「海峽論壇」，北京的對象不是國民黨，而是台灣一般民眾，因此如果續辨，也與國民黨無關。

張亞中認為，兩岸早日结束敵對，走上和平，不應只是選擇，而應是使命，這次黨主席選舉會決定「連胡五願景」、「國共論壇」，能否強化，或將名存實亡？連勝文要選擇，所有黨員也必須要選擇。