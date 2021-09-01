（圖／中時新聞網）

駐德代表謝志偉昨日（8月31日）表示，民間買BNT是一場「接力賽」，強調台灣政府去年8月起的貢獻，痛批沒腦的人才會把功勞都歸給第四棒。對此，藥師林士峰刊出一張圖，內容是衛福部部長陳時中、行政院中服執行長蔡培慧、民進黨立委王定宇等綠營人士，過去對BNT的抹黑言論，強調「人民的眼睛是雪亮的」，從這些人的言論可見，民進黨擺明了就是不想買BNT。

林士峰在臉書刊出一張《中時新聞網》所製〈綠營對BNT復必泰發言一覽〉圖片，內容可見，陳時中5月28日在立法院備詢時曾言：「復必泰事實上是在中國代工的啊，分裝代工，分裝吧。」蔡培慧5月25日在臉書曾言：「南投縣長說的『輝瑞BNT』，其實是由中國代工的『復必泰』疫苗。」王定宇5月22日在臉書曾言：「香港一批750萬劑，名為『復必泰』，是中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的疫苗，這個疫苗又叫『BNT』。」

針對以上綠營人士的言論，林士峰痛批：「人民的眼睛是雪亮的，前三棒買不到BNT，開始抹紅，雙手一攤擺明了就是不想買。」林強調，政府如果不缺棒子，那為何還會開放讓民間採購？

林士峰質疑，防疫視同作戰，買疫苗本來就是政府的責任，買得好本來就是政府的功勞，沒買好流落民間力量，自然就是代打的功勞；更何況，不但沒買好，還沒辦法在申請文件上全力開綠燈，讓買BNT疫苗的難度上升，這樣的政府還好意思出來搶功嗎？