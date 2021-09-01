開學首日學生開心重回校園。(呂筱蟬攝)

開學第一天，家長和學生們開心可以重回校園，各校嚴守防疫措施，桃園市平鎮區南勢國小不僅各班教室裝隔板，連幼兒園3歲幼童上課也有隔板防疫，校長葉春櫻說，因為有附設幼兒園，考量幼童年紀小，開學首日仍讓家長牽著小孩進入校園，但不得進入教室且最晚8點半前得離開，國小部狀況良好，但幼兒園仍有孩子哭泣，老師們也盡量安撫。

近期天氣動輒仍超過30度高溫，有些學校教室沒裝冷氣，家長也憂心孩子耐不住熱，還得自備隨身電風扇等抗熱小物重新適應校園生活。葉春櫻則認為，防疫已落實到日常生活中，看到有孩子在操場跑跳還是有戴緊口罩，孩子們已經非常習慣，這部分並不擔心。

平鎮區文化國小是大型學校有60個班級，因應開學日特別安排上學時間分流，一年級新生8點半至9點到校，讓家長和孩子有更多時間話別，減少分離焦慮，為了避免幼童找不到教室，仍開放限一名家長帶一名孩子進入班級。

校長鄭惠欽說，事前導師們與家長開過線上會議，其中家長最擔心的是吃飯及飯後潔牙問題，老師們還特別拍攝影片說明「如何在座位上刷牙」，要求孩子在座位上潔牙漱口後吐在碗裡面，為了防疫下足了苦心。