迎來開學日桃園平鎮警加強護童勤務。(呂筱蟬攝)

全結束史上最長「暑假」，中小學於1日正式開學，師生進入校園除了要量測體溫外，小一新生家長也禁止陪同入校，面臨各種開學挑戰，桃園市平鎮警分局特別規劃執行「護童專案」勤務，加強校園周邊的交通疏導，除維護學童安全外，並減少交通帶來的衝擊。

平鎮警分局分局長黃富村表示，今日是開學日，師生入校除了要測量體溫，檢測無虞才能入校外，由於防疫新制，小一新生家長也禁止陪同入校，如此一來，不只新生緊張、家長也慌張，加上各家長送小朋友到校時間恰巧為上班交通尖峰時段，對學校周邊交通勢必帶來相當大的影響。

平鎮地區有4所高中、7所國中及14所國小，面對新的防疫措施，警方將透過開學首日校園交通秩序及安全維護情形，與校方共同檢視勤務執行不足之處，適時提供相關意見與協助，即時增派機動警力，全力協助學校周邊交通秩序的維護，以確保學童及每位用路人的安全。

平鎮分局指出，目前已對轄內各級學校，執行「護童專案」勤務，執勤員警除了協助各學校導護老師及志工維護學童安全外，提高見警率也可以讓駕駛人放慢車速，留意過馬路的學童安全，本次將增派警力協助學校面臨防疫新措施所帶來的挑戰，除了讓學童上課安心外，也讓家長都能放心！