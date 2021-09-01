台灣泡麵可說是國民美食之一，有網友分享，他在台灣吃到「金門炒泡麵」這道料理，發現是「維力炸醬麵」的味道，他不禁好奇發問，「金門真的有這道菜嗎？」貼文一出引起共鳴，讓不少曾在金門當兵的人表示懷念。

一名網友29日在《爆廢公社二館》表示，他逛街看到一間店在賣「金門炒泡麵」，在好奇心驅使下他點了一份嘗鮮，沒想到居然是維力炸醬麵的味道，讓原PO非常驚訝，忍不住發問「金門真的有這道菜嗎？都這樣吃嗎？」

貼文一出立刻引起討論，「有！而且我自己在金門也很愛吃這道！」、「金門炒泡麵很多，但不是全部都用維力的」、「去金門沒吃過炒泡麵，別說你有去過」、「本島的炒泡麵吃不出金門的味道」。

也有許多曾在金門當兵的人紛紛跳出來回應，「看到這照片好懷念當兵半夜叫外送」、「退伍回台灣16年了，還是在尋找最接近金門炒泡麵的味道」、「去金門第一次放假，學長就是帶我吃這個」、「1767T金門老兵路過，必吃，沒吃就是沒來金門當兵」。