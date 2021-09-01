今（9／1）天公布的2021年8月財新中國製造業採購經理指數（PMI）下降1.1個百分點至49.2％，自2020年5月以來首次落入收縮區間。

這一走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致，官方公布的8月製造業PMI為50.1％，較7月下降0.3個百分點，略高於榮枯線，為2020年3月以來最低。

據財新網指出，受疫情和汛情等因素的影響，大陸8月製造業供給和需求均有下降。製造業生產指數、新訂單指數均落於榮枯線以下，其中製造業生產自2020年3月以來首次出現收縮。

受訪企業普遍表示，新冠病例數量回升，加上疫情防控措施趨嚴，對製造業生產造成衝擊，也進一步壓制了需求，並且加劇了投入品供應難度。分類資料顯示，中間品類和投資品類新訂單量下降，消費品類新訂單大致持平。

外需也出現回落。由於國外疫情持續惡化，海外需求受到抑制，同時運輸受阻，8月新出口訂單指數低於50.0臨界值，為2021年2月以來首次。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月下旬開始的本輪疫情是2020年第2季國民經濟逐步正常化以來遭遇的嚴重挑戰。受此影響，8月製造業景氣度下降，市場供給減少，需求承壓，就業市場略有惡化，通膨壓力依然高企。經濟下行壓力仍然較大，完善疫情防控措施、維持就業市場穩定、做好保供穩價工作，仍需各方面統籌兼顧。

調查顯示，大陸製造業界對未來一年仍普遍樂觀，但樂觀度與7月持平，為15個月來低點。企業普遍預測，全球疫情一旦受控，產出將會增長；不過也有企業擔憂疫情不知何時才能消退，其對供應鏈的困擾也具有不確定性。