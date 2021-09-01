環球網1日報導，巴基斯坦駐中國大使哈克日前接受《環球時報》記者專訪時表示，巴基斯坦將和中國在阿富汗問題的立場上保持密切協作，包括加強相關情報分享和反恐合作。他同時表示，為防止阿富汗境內的恐怖主義行為外溢，該國正在採取一系列措施，包括在與阿富汗接壤的2600公里邊界上設立圍欄，並增加邊境檢查站的數量。

哈克說，在阿富汗事務上，巴基斯坦和中國在五大方面立場相近：一是要預防阿富汗出現暴力和不安全因素；二是努力確保阿富汗不出現人道主義危機，阿富汗將需要國際社會的食品、藥品等支持；三是巴基斯坦和中國都希望看到阿富汗問題早日實現政治解決，成立包容、有廣泛代表性的政府；四是保護和促進阿富汗人民的權利，包括婦女、兒童、少數民族和弱勢群體的權利；五是雙方都期待未來不會有任何一個國家受到在阿富汗境內活動的恐怖組織的傷害。

他表示，巴基斯坦了解到「巴塔」、「伊斯蘭國」、「東伊運」等活躍於阿富汗境內的恐怖組織對地區安全構成的威脅。為防止恐怖主義活動從阿富汗外溢，巴基斯坦已完成在巴阿邊境90％地區的圍欄建設，並加強在邊境地區的巡邏。巴安全部隊一直保持警惕，根據相關情報對恐怖分子展開打擊行動。他表示，鑒於阿富汗局勢出現的新挑戰，巴基斯坦將和中國加強現有的反恐合作和情報分享機制。

哈克同時稱，巴基斯坦對阿富汗難民湧入該國的可能性感到關切，因為在人員大規模跨境流動的情況下，將很難區分藏在平民之中的恐怖分子。

據聯合國難民署8月27日發出警告，阿富汗或將出現大規模難民潮。聯合國難民署難民事務副高級專員克萊門茨27日在日內瓦稱，最嚴重的情況下，年底可能會有超過51萬阿富汗人逃離該國。2020年，與阿富汗接壤的伊朗和巴基斯坦接收了最多的阿富汗難民和庇護申請者。

巴基斯坦一貫被認為對阿富汗塔利班有較強影響力。8月18日，中國國務委員兼外長王毅與巴基斯坦外長庫雷希通電話談及阿富汗局勢，雙方討論了阿富汗組建新政治架構、支持阿打擊恐怖主義和確保中巴在阿人員機構安全等議題。與此同時，從8月24日開始，庫雷希對塔吉克、烏茲別克、土庫曼和伊朗進行為期三天的訪問，主要就阿富汗局勢和雙邊關係與四國高層交換意見。