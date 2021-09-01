中央銀行今早舉行業務局局長交接典禮，央行總裁楊金龍致詞時表示，首先恭賀蕭翠玲局長榮升金管會副主委的職位，今天她就到金管會上任，她在金檢處及業務局的工作，跟金管會相關單位的工作有密切的關係。我特別要在這個場合，談一些她在央行的工作與她將來職務的關係。也代表本行全體同仁祝福她工作順利繼續增進、強化金管會跟本行的合作關係。

楊金龍指出，蕭局長在106年1月到109年7月擔任金檢處處長期間，她兼任「金融監理聯繫小組」本行窗口，透過參與該聯繫小組的定期會議，跟金管會、中央存款保險公司及農委會農業金融局保持密切聯繫，協調合作。並在金檢處推動下列多項重要工作，績效卓著。包括：督導央行參與「亞太防制洗錢組織(APG)」評鑑事宜，並與金管會密切合作，使評鑑圓滿順利，締造佳績；督導金檢處主辦108年SEACEN「場外監控課程」，獲得高度評價，增進國際金融監理之聯繫交流；密切監控銀行業流動性覆蓋比率(LCR)、淨穩定資金比率(NSFR)實施情形；加強控管票券業不動產授信與相關流動性風險，強化金融機構營運健全性；督導大額支付系統營運，督促財金公司建置電子支付跨機構共用平台，協助發展零售支付基礎設施等。

新上任的業務局長潘榮耀，現年61歲，74年政大財政研究所畢業後即考入央行服務。曾在金融業務檢查處擔任國內金融機構業務檢查工作，其後轉調業務局服務，辦理貨幣政策相關的資金調控、利率政策及各類專案貸款，並參與制定國內第一次不動產信用管制政策(78.3~85.8)，以因應當時飆漲的建物及空地。其後，經歷國內本土性金融風暴衍生的問題金融機構擠兌(87.12~89.8)，評估簽辦個案緊急融通，以避免擠兌可能產生的連鎖效應。88年九二一大地震，本行依據總統頒布的「緊急命令」及「九二一震災重建暫行條例」，由業務局訂定「九二一地震災民重建家園緊急融資專款之提撥及作業應注意事項」，辦理震災專案貸款，並編印震災貸款衍生實務之問與答，以協助災民度過難關，潘局長即曾熱誠參與。

90年11月1日，央行同意臺灣銀行商調他擔任秘書室秘書。在臺灣銀行任職期間，他的經歷非常豐富，曾任研究員、秘書室副主任、財務部經理；也曾擔任國內分行經理、新加坡分行經理，以及董事會秘書室主任秘書等職務，108年7月升任臺灣銀行副總經理。

楊金龍表示，潘局長金融經歷完整，36年職場見證了臺灣金融的發展演進；從中央銀行的貨幣政策執行到商業銀行的金融實務，總行督導管理到分行業務拓展，國內分行傳統存貸財管業務到海外分行國際金融業務，經理部門執行業務到董事會公司治理；經歷各項職務，金融業務廣度、深度兼具。

潘局長為人謙沖，任事積極負責。之前在本行服務16年4個月，其中在業務局服務就長達13年8個月(77.3.1~90.10.31)，對業務局業務絕不陌生，擔任業務局局長，必能駕輕就熟。非常歡迎他回到央行這個大家庭。