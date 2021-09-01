美系外資針對股王矽力-KY(6415)出具最新研究報告，看好其第二季財報強勁符合預期，且PMIC供需短缺將持續下去，因此，維持矽力-KY目標價4400元、加碼評等。

美系外資表示，矽力-KY第二季財報表現亮眼，符合預期，主要動能來自於強勁的銷售，PMIC(電源管理IC)持續供不應求，ASP成長拉升毛利率表現，且每個細分市場中都有更好的產品組合，不僅如此，也預估PMIC供需短缺將持續下去，因此，維持矽力-KY目標價4400元、加碼評等。

矽力-KY第二季合併營收達52.58億元，季增加25.8%、年增加59.3%，單季毛利率53.4%、季增加5.7個百分點，年增加3.0個百分點，歸屬母公司稅後淨利15.22億元，季增53.4%、年增逾1.1倍，每股淨利16.31元。累計上半年合併營收94.38億元，年增加51.9％，平均毛利率達50.9%，年增加0.8個百分點，歸屬母公司稅後淨利25.41億元，年增加76.5%，每股淨利27.07元。

矽力-KY今挾題材走揚，股價開高走高，大漲逾5%，最高達4220元。