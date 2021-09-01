延平國小開學，孩子們配合防疫，陸續進校。（張穎齊攝）

延平國小開學，孩子們配合防疫，陸續進校。（張穎齊攝）

家長送小孩到延平國小開學，表示配合學校防疫。（張穎齊攝）

開學日到來，北市延平國小1日上午7時許湧入大批小一新生，由於家長不准進校，都將孩子帶到校門口遠望目送，孩子也蹦蹦跳跳，經過防疫關卡後開心入校，甚至還有家長直言，他比兒子還更開心，也放心學校的防疫措施。而延平國小也在校門口設「打卡立牌」，只見親子歡喜請人拍照，成另類景點。

家長林先生表示，有提醒小一的兒子要勤洗手，手盡量不要亂摸，也有幫兒子準備酒精、濕紙巾，是否擔心防疫問題，他覺得還好，學校都有防疫措施，就配合學校。

「我老公比兒子更興奮！」家長張小姐與丈夫一起送兒子上學，並在校門口合照，張小姐說，開學日兒子雖看到人很多，有些緊張，但心情很開心，且她老公比兒子還更興奮，從昨晚就一直幫兒子準備開學資料，超想送兒子進校。

家長黃小姐與丈夫也一起送小一的女兒進校，黃小姐說，女兒知道要開學，今天超早起，完全沒什麼緊張、焦慮、不捨，只跟她說了「掰掰」，就奔進學校。家長吳小姐則送小二的女兒進校，也直說女兒超開心，終於可看到同學。

年近80歲的一名阿公說，延平國小創設於1939年，自己也是延平國小校友，如今送孫子上學，但因防疫規定家長不得進校，只能遠遠目送。