人民幣中間價1日微跌1基點 10:312021/09/01 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，人民幣兌美元中間價1日報6.4680，下調1基點；8月31日中間價為6.4679，31日官方收盤價為6.4645，在岸人民幣31日收報6.4645。 先前，大陸8月31日公布的8月份官方製造業和服務業活動指數（PMI）雙雙創下18個月來新低，讓人民幣承受壓力。 疫情＋水災 大陸製造業景氣疲弱 運費狂飆助攻 中遠海控H1淨利暴增31倍 #基點 #官方 #人民幣中間價 #微跌 #新浪財經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價回落 BDI指數下跌2.4％ 09:452021/09/01 財經 天然氣連3漲 10月電價蠢動 04:102021/09/01 財經焦點 雙創18個月來新低 陸8月製造業PMI擴張縮至50.1 非製造業PMI更跌至47.5 04:102021/09/01 財經要聞 《期貨》三大期指全面開低 9月台指期開跌47點 09:112021/09/01 財經 台積電救毛利率 漲代工價後 傳要求供應商降價15％ 09:452021/09/01 財經 網易獲利掉兩成 加碼買庫藏股 04:102021/09/01 產業特刊 外資狂敲中鋼 鋼鐵人旋風再起 04:102021/09/01 財經要聞 趙薇瘋傳被國際刑警通緝 兩張圖洩真相 09:432021/09/01 娛樂 近2年最差 台灣政治風險指標跌至第25名 04:102021/09/01 焦點新聞 i13將支援衛星通訊 概念股噴出 04:102021/09/01 財經要聞 《國際油價》需求疑慮 美油期貨回跌1％ 09:452021/09/01 財經 財經熱門新聞 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 九月蘋果光 16檔先放閃 - 財經要聞 - 工商時報 越南疫情崩潰 疫苗覆蓋率不到3％ Nike球鞋、咖啡豆全都拉警報 - 財經 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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