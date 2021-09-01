新浪財經報導，人民幣兌美元中間價1日報6.4680，下調1基點；8月31日中間價為6.4679，31日官方收盤價為6.4645，在岸人民幣31日收報6.4645。

先前，大陸8月31日公布的8月份官方製造業和服務業活動指數（PMI）雙雙創下18個月來新低，讓人民幣承受壓力。

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