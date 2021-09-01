大陸知名女星趙薇近日因被網友挖出20年前穿著日本軍期的照片後，便深陷辱華風暴中，遭到大陸官方全面封殺並列為「劣跡藝人」，其作品還全被無預警下架，就連演藝圈的明星好友也紛紛刪文，大動作與趙薇切割，但還是被眼尖的網友發現新生代女演員周冬雨的微博上，還留有不少兩人合作過的足跡。

自從趙薇的辱華事件爆發後，除了合作的品牌紛紛刪掉她曾拍攝的形象照及活動做切割外，過去與趙薇交好的黃曉明、楊幂、李冰冰等大咖明星，為求自保也大動作的刪掉微博上的合作，以及各種互動貼文，引起網友熱烈討論。

即使如此，還是有眼尖的網友發現，新生代女演員周冬雨的微博上，還留有多張2017年與趙薇合作拍攝實境秀節目《中餐廳》時的節目合照，以及互動貼文，再次引起熱議，不少粉絲甚至擔心她遭到波及而要求她刪除照片，但截至目前為止周冬雨都還沒有動作。

事實上，現年29歲的周冬雨，2010年因在張藝謀的電影《山楂樹之戀》中擔任女主角而聞名，也因此被封為新一代「謀女郎」，之後演藝之路大開，陸續在《宮鎖沉香》、《七月與安生》、《喜歡你》、《後來的我們》等多部電視劇及電影中嶄露頭角。

但趙薇在拍攝《中餐廳》前並不認識她，甚至在節目中向其他演員介紹她時，說出「這位是周什麼雨」，讓現場氣氛有些尷尬，後來經過幾次合作才逐漸熟悉彼此。如今趙薇出事，節目中的明星好友紛紛切割，只剩周冬雨還留下兩人合作過的痕跡，讓人不勝唏噓。

周冬雨的微博上還留有與趙薇的互動貼文。（圖／微博@周冬雨）