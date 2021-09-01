越南近期受到Delta病毒肆虐，加上當地疫苗覆蓋率不到3%，導致單日確診人數屢破萬人，造成多項重要產業陷入停擺，包括服飾、球鞋代工製造業、咖啡出口產業都受到嚴重衝擊，8月以來咖啡豆價格已大漲將近5成，GAP、Nike等廠也都面臨產銷困境。

綜合外媒報導，越南原本是防疫績優生，6月份平均確診人數落在百人以內，但從7月開始確診病例暴增，近一周平均確診人數達到1.3萬人，越南政府為避免疫情擴散，採取嚴格的防疫措施，但也對整體經濟造成劇烈影響，尤其越南是服飾鞋類製造及咖啡豆生產重鎮，此波疫情造成的停擺也牽動全球產業鏈運作。

越南是羅布斯塔（Robusta）咖啡豆的主要生產國，但出口樞紐胡志明市疫情嚴重，導致出口狀況受到阻礙，加上航運市場壅塞導致運輸延遲，羅布斯塔咖啡豆價格在8月間已上漲將近5成。

除了咖啡豆價格飆漲外，這波疫情已讓越南許多工廠被迫停工或減產，導致紡織品、鞋類等製造受到影響，加上越南主要港口凱萊港及蓋梅港都因疫情暫停部分進出口工作，效率下滑將近4成，因此包括Nike、adidas、GAP、 Lululemon及H&M等國際大廠都面臨產銷困境。

Business Insider報導則指出，越南這一波疫情的最大受害者會是美國，並以鞋類服飾業受創最深，Nike有51%鞋類及30%服飾生產來自越南，GAP及Lululemon也有約三分之一的產品在越南製造。

越南政府在8月23日宣布胡志明市封城兩周，其餘城市也有類似管制，盼能在9月中左右控制疫情，全力提高疫苗接種率，並讓相關工廠恢復運作，目前越南疫苗完整接種率不到3%。