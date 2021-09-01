高雄市楠梓區芎蕉三街一處出租套房1日上午傳出持刀傷人案，廖姓男子持刀刺吳姓女子，吳女送醫，幸無大礙。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

住在高雄市楠梓區芎蕉三街一處出租套房的29歲廖姓男子，1日上午因為不滿鄰居35歲吳姓女子向他抱怨半夜用電腦發出的聲音太大，廖男一時氣憤，竟然拿水果刀刺向吳女。警消獲報到場，將吳女送醫急救，幸無大礙。

警方調查，廖姓男子與吳姓女子平日就有口角，吳女曾經罵過廖姓男子，今天上午兩人又發生爭執，廖男持水果刀刺吳女的頸部與手部等處。警方已經逮捕廖姓男子，並展開調查。

義大醫院說，病人目前意識清楚，左頸及左手有傷口，正在檢查中。