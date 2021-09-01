隔壁男打電玩太大聲 女登門抱怨慘遭刺頸送醫 10:252021/09/01 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市楠梓區芎蕉三街一處出租套房1日上午傳出持刀傷人案。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市楠梓區芎蕉三街一處出租套房1日上午傳出持刀傷人案，廖姓男子持刀刺吳姓女子，吳女送醫，幸無大礙。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 住在高雄市楠梓區芎蕉三街一處出租套房的29歲廖姓男子，1日上午因為不滿鄰居35歲吳姓女子向他抱怨半夜用電腦發出的聲音太大，廖男一時氣憤，竟然拿水果刀刺向吳女。警消獲報到場，將吳女送醫急救，幸無大礙。 警方調查，廖姓男子與吳姓女子平日就有口角，吳女曾經罵過廖姓男子，今天上午兩人又發生爭執，廖男持水果刀刺吳女的頸部與手部等處。警方已經逮捕廖姓男子，並展開調查。 義大醫院說，病人目前意識清楚，左頸及左手有傷口，正在檢查中。 余思余念──悼余先生英時 綠派系出手18～22歲優先打BNT 「這群人」氣炸：又被插隊！ #刺頸 #持刀 #抱怨擾鄰 #打電玩聲音太大 #女鄰居登門抱怨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女童床上便溺遭虐死 母及同居人聲押 04:102021/09/01 社會新聞 王齊麟、李洋身價傳漲千萬 現身活動費和侯佩岑同等級 08:472021/09/01 娛樂 大坂直美拚連霸 西西帕斯尿遁挨轟 04:102021/09/01 運動天地 壽險光靠投資 前七月多賺1,728億 04:102021/09/01 財經要聞 狠殺情敵43刀死亡 66歲醋男起訴 04:102021/09/01 社會新聞 她穿熱褲清涼曬美腿爬山 轉身竟是野生何如芸 09:242021/09/01 娛樂 基隆47件大車事故 多為內輪差釀禍 04:102021/09/01 地方新聞 英系面聖說服蔡 五倍券改免費領 04:102021/09/01 政治要聞 花蓮佐倉公墓9月16日起掘安奉 蛻變都會公園 04:102021/09/01 地方新聞 BNT開放18-22歲登記 AZ增加23至28歲施打！首批BNT今晚抵台 年輕人有疫苗可打了 04:102021/09/01 焦點要聞 中科院飛彈技師宿舍種大麻 父母師長齊擔保判緩刑 08:042021/09/01 社會 社會熱門新聞 中科院飛彈技師宿舍種大麻 父母師長齊擔保判緩刑 - 社會 五楊高架驚現「巨大版尾翼」神車 行李廂露鋼條嚇壞人 - 社會 遭2惡狼灌醉輪流性侵 女悲憤跳樓癱瘓苦撐數月身亡 - 社會 軍備局少將花2天燒2千萬賄款沖馬桶 捶胸自罵：我蠢 - 社會 獨／台東市區民宿變詐騙機房 警方衝入蒐證中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。