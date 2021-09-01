一名網友透露自己二姊奉子成婚，但對方卻是個超級軟爛的人，快要40歲了還是月光族，整個婚禮籌辦的過程都毫不關心，連拍婚紗都可以睡過頭，最扯的是，竟大言不慚說自己無家可歸，直接入住未婚妻的娘家，每天蹭吃蹭喝，卻從來不會幫忙洗碗掃地，更不要說幫忙分攤菜錢這種事了，讓他忍不住痛批「嫁給這種人還不如嫁一塊叉燒」，引起網友熱議。

一名網友昨在《爆料公社APP》上分享，二姊即將要結婚，但他卻連姊夫的名字都不是很確定，只知道男方是搞大姊姊肚子的人，家人本想讓姊姊拿掉孩子，但照超音波發現是雙胞胎，且已經3個月了，因此家人也拿不定主意，最後姐姐決定要結婚。

該網友指出，懷孕結婚其實也不是什麼壞事，但重點是未來的姊夫是個無極限的軟爛男子，年近40還是月光族，在爸媽的強烈要求，男方的媽媽才出面說會負責，並拿出一筆錢來當聘金，但誰都沒想到，接下來會是一連串的惡夢。

該名網友透露，雖然是倉促結婚，但儀式還是要有，姊姊想拍婚紗竟得自己安排所有的事情，男方的態度就是「隨便都好，反正又不是我想結婚」，甚至在拍婚紗那天睡過頭，要求姊姊回家來載他。

該網友也說，未來的姊夫無家可歸，立刻就搬進他們家，每天就窩在家等飯吃，且吃完也不會幫忙洗碗，更不要想會幫忙分擔菜錢了。整個婚禮籌辦男方都沒有參與，舉辦酒席和喜餅的錢也沒出，拍婚紗也說沒有錢付，而現在距離婚禮只剩下2天，對方也完全不過問，看上去毫不在乎，「嫁給這種人還不如嫁一塊叉燒」。

超扯行徑引起網友討論，「懷孕就一定要結婚嗎？這都什麼世代了」、「這種垃圾還不如不要結，你姊姊自己養雙胞胎就好，幹嘛還養一個廢物」、「你的姊姊看到這樣真的還要嫁？」、「嫁給像妳所說的這種男人，婚後絕對肯定不會快樂，幸福更是遙不可及，說不定男人婚後還會當起吃軟飯的渣男。真的要因為懷孕而結婚嗎？」