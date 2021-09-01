全國警戒升至3級以來，第一線醫護人員扛起防疫重任，加上台灣人民團結一心，做好最高規格的防疫措施，使台灣近期疫情逐漸趨緩，為感謝台灣醫療人員的堅持及付出，永慶房產集團發起「永慶支持醫護，相挺在地」公益月，力挺第一線防疫的醫療人員。

永慶房產集團旗下加盟品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產聯手合作，共捐贈總價10萬元共504盒外科綁帶式醫療口罩給台中童綜合醫院，由永慶慈善基金會公益董事陳立信、永慶不動產中區經管會會長陳贊升長、有巢氏房屋中區經管會會長范益彰及台慶不動產中區經管會會長李凱莉代表出席捐贈儀式。

李凱莉說，童綜合醫院為台中海線地區最大型醫院，服務人數眾多，防疫用品的需求相對也非常大，加上我們發現近期梧棲分院又有孕婦疫苗施打的梯次。

雖近期疫情趨緩但防疫依舊不可鬆懈，第一線醫護人員的口罩等物資需求量依然龐大，希望透過這次捐贈外科口罩讓醫護人員工作時多一份保障。

代表受贈的童綜合醫院院長童敏哲感謝永慶房產集團加盟品牌的愛心，捐贈醫療人員每天所需的外科口罩，讓醫護人員在前線抗疫時背後能有所支持，「我們會將這股溫暖的力量以實際行動再傳達出去」。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成強調，發揮企業影響力回饋在地，全台加盟店東自主聯合起來舉辦「永慶支持醫護，相挺在地」公益月活動，以實用防疫物資為主，總計將捐贈出150萬元的相關物資，持續協助醫護、相挺在地，為台灣防疫盡一份心力。