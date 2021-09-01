台美警方今年2月宣布合作破獲1起跨國賣淫集團，查出林姓女學霸、陳姓、林姓男子、3人涉嫌在台招攬女子，經面試分級後，安排她們從2018年起自費買機票、辦簽證前往美加地區，與華裔男客性交易，每次平均400到500美元，小姐實收6成，有人到加拿大17天賺25萬元，台北地檢署1日依媒介性交易等罪起訴林女和陳男、林男3人。

據了解，31歲Amy林女是集團女雞頭，外貌美豔，從北市明星高中畢業後，考上新北市知名大學，說著一口流利的英文，堪稱「學霸」，她進入社會想快速致富，先加入唐姓男子情色集團，短短1年就學會竅門而自立門戶，她在臉書大打「金錢鋪陳的美好」等廣告詞，誘使不少有淘金夢的網紅、小模赴美。

去年林女旗下10多名女子入境美國洛杉磯時，1名台女因進出美國頻繁，遭美方邊境管理局攔查後，女子因人生地不熟，只好坦承與同行者都是賣淫，美方去年9月透過AIT通報台灣，透過跨海視訊會議，偵辦這個跨國集團，美方清查相關可疑的出入境名單，刑事局2月初發動搜索主嫌林女等人住居所，搜出美國通關指導手冊、帳冊、客戶資料等。

警方調查，以Amy為首的「艾咪林賣淫集團」，在臉書社團「台北酒店經紀人TOP飯局伴遊夜店酒吧」上，打出「人生高度始於努力，看到金錢鋪陳的美好才有意義」等廣告，聲稱只要「上班穿性感睡衣」，月收入可達台幣百萬元等，讓不少人趨之若鶩。

刑事局調查，台灣2012年11月正式加入美國免簽證計畫，旅客赴美須事先申請「旅行授權電子系統」（ESTA）授權許可。

刑事局查出，林女3人先在社群平台張貼赴美國工作廣告，提及伴遊可獲高薪等內容，自2018年1月起至2020年2月止，仲介約50名台灣籍女子到美國加州從事性交易。這些女子是透過「旅行授權電子系統」免簽待遇赴美。

刑事局查出，林姓女子擔任跨國色情媒介集團主嫌，由外型帥氣29歲陳姓男子等2人在社群平台召募台灣籍女子赴美賣淫，從中抽取利潤。據了解，赴美賣淫女子每次交易可獲約新台幣7000元，年齡集中在25至35歲，賣淫地點不只美國還包含加拿大、澳洲。

林女受訊時坦承，過去都是靠同夥在網路上刊登廣告，再由她親自面試應徵小姐，依顏值分類定價，每次性交易價格最高可到700美金不等，之後她會再把小姐的資料帶去美國交給「GTO Kevin」，準備接機安排住宿。

據了解，林女不像過去劉喬安涉及的戴姐富豪伴遊團，被林女選入的小姐有的原本從事特種行業，有的有正常工作，都是依個人時間，自己買機票、辦簽證赴美，集團頂多幫忙取件或指導流程，基本上都是由小姐自費出國，到美國3個散布在LA的獨棟豪宅，或加拿大住所，等候客人上門。

檢警查出，這個跨國賣淫集團至少從2018年開始從事色情媒介，客人以華裔為主，2020年因新冠肺炎疫情影響才稍微停止運作，小姐賣淫所得若400美金，要上繳150美金給集團成員，等於約是64分帳，不過也有到案的30多歲輕熟女強調，自己只是想散心，所以只陪酒不賣身。