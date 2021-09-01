正妹插畫家「泥泥學姐Janie」擁有甜美臉蛋與F罩杯火辣身材，多次登上《批踢踢實業坊》表特板，先前更以一張搭捷運睡著的照片爆紅，被封為「最兇插畫家」，除了插畫工作外，她也經營YT頻道，經常透過社群分享辣照，昨(8/31)她照慣例分享日常生活照，又跟別人不一樣，畫面特別美好。

泥泥學姐原先的本業是插畫家，但卻以魔鬼身材走紅，因此她除了在社群平台如臉書、IG等，分享自己的創作作品之外，開設YouTube頻道，主要分享旅遊、玩樂甚至cosplay等紀錄，過程中秀個身材，已經是不可少的環節與元素。

泥泥學姐非常用心經營IG，目前已擁有超過178萬的粉絲追蹤數，人氣相當高，昨天她在IG更新了新照片，曝光自己防疫期間，在家裡的打扮，竟是小背心加上超短真理褲，照片中的泥泥學姐，穿著酒紅色細肩帶短版緊身小可愛，再搭配了一樣色系的緊身棉質熱褲，她一派輕鬆自然，但眾人看得是血脈賁張。

泥泥學姐穿著清涼、夾起了長髮，在自家陽台曬著衣服，因為雙手高舉，讓F級美胸形狀一覽無遺，且北半球還從領口溢出，底下真理褲也是遮不住春光，展現渾圓翹臀與白皙美腿，日常畫面超香豔，粉絲不禁直呼「看似平凡無奇，細看處處驚喜！」、「唉！再怎麼看，視線還是會往身材那看」、「想當泥泥學姐的鄰居」。