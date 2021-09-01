開學日登場，台北市長柯文哲1日到北市延平國小視察。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

開學日登場，台北市長柯文哲1日到北市延平國小視察。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

開學日登場，台北市長柯文哲、教育局長曾燦金1日到北市延平國小視察，曾燦金說，國中、小、幼兒園、特殊教育學校隔板全部都100％備妥，只有高中隔板率95％，而老師大多都打完疫苗，接種未滿14天或還沒打的每周快篩1次。至於為何有老師還沒打？曾燦金直言「就有莫粉、BNT粉還在等！」

柯文哲表示，延平國小校舍剛翻新，是雙語學校，學生非常多，北市國高、中、小總計28萬名學生，人流瞬間上升會增加感染機會，因現在社區還是有潛伏感染源，如今開學，有教怎使用隔板、保持教室通風、進校量體溫等，防疫物資的準備都有整套系統，北市各級學校都該做好防疫準備，疫情雖趨緩，不過仍要小心謹慎地回歸正常生活，祝大家今天開學快樂。

曾燦金說：有教小朋友怎用防疫隔板、注意教室通風，若使用不當則會帶來感染風險，若有老師接種疫苗未滿14天，學校已備妥快篩劑給他們使用，讓學生迎向健康幸福愉快的校園生活。

曾燦金說，延平國小今天請防疫假只有1人，學校事先都有了解到，另外刷牙指引也已頒布，洗手台、盥洗空間要保持社交距離，有困難就搭隔板，做好防疫泡泡、人流、時間分流。

對於北市怎麼還有老師沒打疫苗，曾燦金說，都有在開學前要大家趕快施打，疫苗都有留給他們，但就有莫德納粉、BNT粉還不打，那只能每7天做快篩1次，但這比例是不多。

延平國小校長李承華說，本校老師疫苗接種率是100％，開學前就做很多準備，班級導師都有跟家長聯絡，對於小一新生到校，都有事先拍影片讓所有家長知道，開學進校後怎分流到教室，也會用貼紙區隔學生是哪班，分批帶進教室。

是否有特殊生的家長可入校，李承華說，之前有公告可申請，但今天都沒人申請要進校，因家長對老師都滿信任。