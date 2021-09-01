今天是高中以下開學日，全國各大專院校也將於本月陸續開學。台灣高鐵公司今宣布，為滿足學生返校需求，將加開14班「大學生開學返校5折優惠列車」，9月2日凌晨零點起開放購票。

這14班「5折列車」落在9月9日至9月15日間，每天南下、北上各一班，一連7天。

高鐵公司表示，利用大學生優惠購票的乘客，若完成訂位或已付款但尚未取票者，可透過網路或app辦理變更；已取票者，可於發車前30分鐘至車站售票窗口辦理，高鐵公司將退還車票價差。